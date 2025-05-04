Лавров: РФ готова содействовать урегулированию между Индией и Пакистаном

Россия готова содействовать политическому урегулированию ситуации напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой.

«С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе городе Пахалгама», - сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Москва готова к содействию при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели

Главы МИД России и Пакистана Сергей Лавров и Мухаммад Исхак Дар обсудили эскалацию отношений Нью-Дели и Исламабада.

22 апреля в индийском городе Пахалгаме двое вооруженных людей открыли беспорядочный огонь по туристам. В результате 27 человек погибли и более 20 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане военизированная организация, которая активно участвует в повстанческом движении в Джамму и Кашмире.

Напомним, что в связи с событиями Индия приостановила действие договора о водах Инда. Он был заключен с Пакистаном в 1960 году. Река является одним их главных источников воды для исламской республики. Как раз ее притоками являются Ченаб и Джелам.