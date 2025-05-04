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Лавров: РФ готова содействовать урегулированию между Индией и Пакистаном

Уточнено, что Москва готова содействовать при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели.
Ирина Егорова 2025-05-04 21:10:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия готова содействовать политическому урегулированию ситуации напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой.

«С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе городе Пахалгама», - сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Москва готова к содействию при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели

Главы МИД России и Пакистана Сергей Лавров и Мухаммад Исхак Дар обсудили эскалацию отношений Нью-Дели и Исламабада.

22 апреля в индийском городе Пахалгаме двое вооруженных людей открыли беспорядочный огонь по туристам. В результате 27 человек погибли и более 20 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане военизированная организация, которая активно участвует в повстанческом движении в Джамму и Кашмире.

Напомним, что в связи с событиями Индия приостановила действие договора о водах Инда. Он был заключен с Пакистаном в 1960 году. Река является одним их главных источников воды для исламской республики. Как раз ее притоками являются Ченаб и Джелам.

#Россия #Индия #Пакистан #Теракт #Лавров #МИД РФ #урегулирование
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