Три человека погибли при ударе ВСУ по Курской области

Три человека погибли в результате атак украинских дронов в двух районах Курской области, три человека получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором находилось пять работников агрохолдинга «Молочник».

«В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что еще три человека при этом пострадали, они доставлены в больницу с ушибами и ссадинами.

Еще один человек погиб в селе Званном Глушковского района из-за сброса взрывного устройства с дрона. Его целью также был гражданский автомобиль.

«К глубокой скорби, погиб водитель - 53-летний мужчина», - сообщил врио губернатора региона.

Ранее Александр Хинштейн рассказал о новых задачах на освобожденных территориях в Курской области. По его словам, враг оставил сотни мин и территория региона требует зачистки.