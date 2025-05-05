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Три человека погибли при ударе ВСУ по Курской области

По словам врио губернатора Курской области Хинштейна, еще три человека получили ранения.
Игнат Далакян 2025-05-05 12:59:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Три человека погибли в результате атак украинских дронов в двух районах Курской области, три человека получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором находилось пять работников агрохолдинга «Молочник».

«В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что еще три человека при этом пострадали, они доставлены в больницу с ушибами и ссадинами.

Еще один человек погиб в селе Званном Глушковского района из-за сброса взрывного устройства с дрона. Его целью также был гражданский автомобиль.

«К глубокой скорби, погиб водитель - 53-летний мужчина», - сообщил врио губернатора региона.

Ранее Александр Хинштейн рассказал о новых задачах на освобожденных территориях в Курской области. По его словам, враг оставил сотни мин и территория региона требует зачистки.

#ВСУ #атака #Трагедия #погибшие #Курская обалсть
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