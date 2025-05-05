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Синоптик: холода в европейской части России задержатся до конца недели

По словам собеседника «Звезды», максимальная температура воздуха будет колебаться в промежутке от +9 до +14 градусов.
Глеб Владовский 2025-05-05 12:33:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В европейской части России прохладная погода будет держаться приблизительно до конца недели. Такими прогнозами поделился в беседе со «Звездой» синоптик Александр Шувалов.

«Вплоть до 11-13 мая большая часть европейской территории будет находиться в отрицательной аномалии температуры воздуха. Дневная температура будет держаться в районе 9-14 градусов тепла», - рассказал он.

Собеседник отметил, что обильные осадки до конца этой недели не ожидаются. Кроме того, есть вероятность сильных ветров со скоростью 17 м\с. Однако, по словам метеоролога, несмотря на то, что существенных разрушений такой ветер не принесет, все равно стоит быть осторожными.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре со «Звездой» сообщила, что в середине мая ожидается аномально сильное потепление.

#Москва #в стране и мире #Погода #похолодание #Европейская часть России
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