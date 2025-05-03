Метеоролог спрогнозировала аномальное тепло с середины мая в Москве

С середины мая температура начнет существенно повышаться, возможно, будет даже выше нормы. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре со «Звездой».

С ее слов, осадки, выпавшие в начале месяца, вызвали временное восстановление снежного покрова, но в скором времени погода уже изменится.

«То, что обрушилось в ночь с первого на второго мая, было последним снегом, больше таких ярких процессов не будет»,- прокомментировала Позднякова.

Она также вспомнила, что в прошлом году была аналогичная ситуация с погодой девятого мая, хотя тогда снежные осадки выпали гораздо в меньшем количестве. В основном, начиная с 12 мая, температура начинает существенно повышаться.

«Температура воздуха будет либо ниже нормы, либо около климатической нормы»,- уточнила она.

Помимо этого, Позднякова рассказала, что такого количества снега, что выпал в начале месяца, не было с 1879 года в Москве в мае, именно тогда началось наблюдение за погодой в городе.

«Такого обильного количества осадков в виде снега не будет больше в ближайшие годы точно , потому что это крайне редкое явление»,- добавила она.

Выпавший снег в Московской области накануне привел к масштабной аварии в энергосистеме. Известно, что 18 тысяч жителей остались без света.

Помимо этого, в работе электричек также произошел сбой. Движение нескольких пассажирских поездов пришлось задержать из-за мощного снегопада и упавших на пути деревьев.