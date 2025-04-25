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В Перу обнаружили мумию женщины возрастом 5 000 лет

Убранство могилы говорит о высоком социальном положении умершей.
Константин Денисов 2025-04-25 18:29:47
© Фото: Russian Look, Global Look Press

Археологи обнаружили мумию женщины возрастом 5 000 лет в Перу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры страны.

По оценкам специалистов, возраст самой женщины на момент смерти составлял 20-35 лет. У нее сохранились кожа, волосы и ногти.

Мумия была завернута в несколько слоев ткани и обернута покрывалом с перьями ара.

Кроме того, в могиле были найдены тростниковые корзины, игла с орнаментом, раковина амазонской улитки, клюв тукана, украшенный бусинами, шерстяной текстиль, рыболовная сеть и около 30 клубней сладкого картофеля, а также инструменты для вязания.

Эксперты отмечают, что все указывает на высокое социальное положение захороненной.

Могила была обнаружена в поселении в 700 метрах от берега Тихого океана. Это место представляет интерес для археологов - ранее здесь нашли более двух десятков архитектурных ансамблей.

#в стране и мире #Перу #Раскопки #археологи #Мумия
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