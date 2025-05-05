В Анкаре состоялось шествие «Бессмертного полка»

В турецкой столице накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло шествие «Бессмертного полка». Как сообщили в российском посольстве, в мероприятии участвовали порядка 600 человек.

По улицам Анкары они прошли с портретами своих родственников-фронтовиков, участников ВОВ, а также несли Георгиевскую ленту длиной 20 метров. Звучали песни военных лет.

Отмечается, что участниками «Бессмертного полка» стали не только сотрудники различных дипломатических учреждений России в Турции и члены их семей, но и представители белорусского и киргизского посольств, граждане Азербайджана, Армении, Грузии, а также Казахстана и Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Турции, Украины и Молдавии. Вместе с ними в одном строю шли российские соотечественники из Анкары и Эскишехира, лидеры движения «Волонтеры победы».

Посол РФ в Турецкой Республике Алексей Ерхов особо отметил присутствие детей на этом мероприятии, уточнив, что это его радует.

«У нас сегодня "Бессмертный полк" интернациональный. Желаю мирного неба над головой. Но не будем расслабляться - нацизм поднимает голову то тут, то там. Нам еще во имя наших сыновей и дочерей придется бороться», - заявил глава российского загранучреждения.

«Бессмертный полк» удалось организовать усилиями КСОРС (Координационный совет организаций российских соотечественников) в Турции при поддержке посольства России и Русского дома в Анкаре. Это шествие по турецкой столице прошло уже в восьмой раз.

Немногим ранее сообщалось о прошедшем шествии по улицам столицы Венесуэлы Каракаса. Участниками «Бессмертного полка» стали около 450 человек.