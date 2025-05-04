МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет Д-20 уничтожил диверсантов ВСУ на правом берегу Днепра

На счету артиллеристов уничтоженные пункты временной дислокации личного состава ВСУ, места размещения расчетов и запуска БпЛА, позиции гаубиц М777 и бронетранспортер М113 «Бредли».
2025-05-04 08:49:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Херсонской области расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил группу диверсантов в пункте временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра после плановой разведки местности. Об этом сообщили в Минобороны России, пресс-служба ведомства также опубликовала видео.

Первым же выстрелом орудия наши бойцы поразили пункт дислокации противника в одном из заброшенных зданий. Вторым – диверсионную группу боевиков. В результате, благодаря слаженной работе, наши военные точным огнем поразили все зафиксированные цели.

«Отрабатываем грамотно. Расчет грандиозный, молодцы, работают шустро, бегло. Самое главное в нашей артиллерии - это точность. Точно, с минимальным расходом боеприпасов», - рассказал командир батареи с позывным Щур.

Так, за последний месяц расчет уничтожил пункты временной дислокации личного состава ВСУ, места размещения расчетов и запуска БпЛА, позиции гаубиц М777. Также на счету артиллеристов – бронетранспортер М113 «Бредли», рассказал боец.

Напомним, накануне Минобороны также показывало, как расчет Д-20 не дал ВСУ провести ротацию на Херсонском направлении. Д-20 - буксируемая гаубица, которая очень хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации - неприхотливая в обращении, ей не страшен даже целенаправленный удар дрона.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.
#ВСУ #спецоперация #Херсонская область #диверсионная группа #расчет Д-20
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 