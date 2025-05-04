Расчет Д-20 уничтожил диверсантов ВСУ на правом берегу Днепра

В Херсонской области расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил группу диверсантов в пункте временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра после плановой разведки местности. Об этом сообщили в Минобороны России, пресс-служба ведомства также опубликовала видео.

Первым же выстрелом орудия наши бойцы поразили пункт дислокации противника в одном из заброшенных зданий. Вторым – диверсионную группу боевиков. В результате, благодаря слаженной работе, наши военные точным огнем поразили все зафиксированные цели.

«Отрабатываем грамотно. Расчет грандиозный, молодцы, работают шустро, бегло. Самое главное в нашей артиллерии - это точность. Точно, с минимальным расходом боеприпасов», - рассказал командир батареи с позывным Щур.

Так, за последний месяц расчет уничтожил пункты временной дислокации личного состава ВСУ, места размещения расчетов и запуска БпЛА, позиции гаубиц М777. Также на счету артиллеристов – бронетранспортер М113 «Бредли», рассказал боец.

Напомним, накануне Минобороны также показывало, как расчет Д-20 не дал ВСУ провести ротацию на Херсонском направлении. Д-20 - буксируемая гаубица, которая очень хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации - неприхотливая в обращении, ей не страшен даже целенаправленный удар дрона.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.