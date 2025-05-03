Российские артиллеристы гаубиц Д-20 не дали украинским боевикам провести ротацию на Херсонском направлении. Они уничтожили украинский пункт управления БПЛА и американскую Bradley при попытке эвакуировать оставшихся боевиков.

Также бойцы ВС РФ проучили украинских националистов, которые показывали непристойные жесты дрону-разведчику, чем еще сильнее раззадорили артиллеристов Д-20.

Д-20 - буксируемая гаубица, которая очень хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации. Она неприхотлива в обращении ей не страшен даже целенаправленный удар дрона.

«Она довольна точная, попадали по движущейся цели, уничтожали противника. Украинские боевики ее не любят, так как ее очень сложно уничтожить. Если прилетит ФПВ дрон, ее можно будет подремонтировать и то она останется в строю», - отметил старший наводчик гаубицы Д-20 с позывным Джем.

Он с товарищами за год работы на орудии уничтожили свыше 150 целей - от пехоты до тяжелой бронетехники противника.

Гаубица Д-20 может вести огонь почти любым видом боеприпасов. Но, самое главное, эффективная дальность стрельбы из орудия - 17 километров. Поэтому, ее почти невозможно обнаружить.

«Отрабатываем довольно грамотно, расчет грандиозный, работают шустро, бегло, точно и с минимальным расходом боеприпасов», - добавил командир артиллерийской батареи с позывным Щур.

За прошедшие сутки подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение подразделениям в живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригадам, трем бригадам береговой обороны на Херсонском и Запорожском направлениях. Боевики потеряли свыше 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.