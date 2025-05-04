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На границе России с Эстонией образовались пробки после открытия КПП

На этой неделе Эстония проводила учения по отработке сценариев наплыва нелегальных мигрантов и по эвакуации жителей в случае угрозы извне.
Лиза Губина 2025-05-04 07:31:07
© Фото: Konstantin Sednev via www.imago-images.de Global Look Press

На российско-эстонской границе образовались крупные пробки на фоне открытия пропускных пунктов после трехдневного перерыва, пишет портал телерадиокомпании ERR. На КПП в Нарве время ожидания достигало 8 часов.

При этом въезд в страну из России ничем не был ограничен, пересечение границы происходило в штатном режиме.

Границу закрыли в минувшую среду, 30 апреля, из-за проведения учений полиции, пограничников и Сил обороны страны - отрабатывались сценария резкого наплыва нелегальных мигрантов.

Также в Нарве провели военный инструктаж по эвакуации жителей «когда страна еще не находится в состоянии прямой войны, но оценка угрозы такова, что война может начаться».

Напомним, ранее в Таллине заявляли о намерении к осени этого года установить на границе с нашей страной укрепления в виде опорных пунктов и бункеров.

#Россия #в стране и мире #граница #эстония #военные учения #нарва #КПП
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