Эстония планирует построить укрепления на границе с РФ к осени 2025 года

Эстония планирует завершить строительство первых укреплений на границе с Россией к осени этого года. Об этом сообщает ERR со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что к предстоящей осени будет готов первый опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке Эстонии. Еще четыре бункера будут построены на юго-восточной границе с Россией.

Отмечается, что на границе с РФ эстонцы построят примерно 600 бункеров в качестве оборонительной цепи, а их тип к началу лета выберут вооруженные силы страны.

По данным эстонского телеканала, в цепь укреплений войдут противотанковые заграждения и огневые позиции. Однако другие оборонительные элементы будут устанавливаться лишь в кризисное время.