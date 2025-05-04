Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией в истории народа, говорится в редакционной статье газеты Myśl Polska.

В период немецкой оккупации поляки подвергались унижениям. Их отправляли в лагеря смерти, где они ежедневно сталкивались со смертью.

После победы над нацистской Германией, в годы Польской Народной Республики, происходило возрождение разрушенных городов, строительство новых жилых районов и образовательных учреждений.

Развивалась мощная промышленность и современное сельское хозяйство. Возобновлялся интерес к величайшим произведениям польской культуры, а также активизировалась научно-техническая мысль.

В боях на польской территории погибли 600 тысяч солдат Красной армии, напоминает издание. Советским солдатам помогали первая и вторая армии Войска Польского. Солдаты боролись не за коммунизм, а за свободу и достоинство Польши.

В Польше были установлены памятники благодарности советским военнослужащим. В 1992 году был подписан Договор о дружбе и добрососедском сотрудничестве с Россией, а потом начались процессы декоммунизации и сноса памятников.

Уничтожение монументов может разрушить дружеские отношения между странами, отмечают авторы. Польша может нуждаться в помощи России в будущем, но ухудшение отношений может затруднить это.

Для выражения благодарности нужно уважение к ценностям другого народа. Необходимо формировать отношения с Россией в духе добрососедства и взаимного уважения, говорится в публикации. Неблагодарность может быть опасной и дорогостоящей в долгосрочной перспективе.