Украина может попытаться военным путем вернуть Крым, если США не признают его российским, пишет британская Financial Times.

Мирное соглашение под давлением США может временно прекратить военные действия, но оставить возможность возобновления конфликта.

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать - или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами - в другой раз», - пишет издание.

В публикации предлагается «корейский вариант перемирия» как способ разрешения конфликта вместо признания США Крыма российским. По мнению автора, исход зависит от формулировок документа.

Определение постконфликтного статуса Крыма будет сложной задачей при урегулировании, говорится в статье. США могут официально признать полуостров частью России. Это создаст на международном уровне «остаточную Украину».

Автор считает, что западным государствам было бы выгоднее договориться о прекращении конфликта без формального признания воссоединенных с Россией территорий, включая Крымский полуостров.

Москва ранее неоднократно заявляла, что не ведет обсуждения принадлежности новых российских регионов.