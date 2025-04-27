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Лавров о переговорах с США: вопрос Крыма решен

Россия не ведет переговоров о целостности своей территории, подчеркнул глава МИД РФ.
Игнат Далакян 2025-04-27 17:59:19
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация не ведет переговоры о целостности своей территории, вопрос о принадлежности Крыма решен. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние слова американского президента по вопросу Крыма.

«Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. Президент Дональд Трамп это понимает», - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что дело не в симпатиях, а в фактах.

«Дело не в том, нравится или не нравится. Суть в том, что он (Дональд Трамп - Прим. Ред.) сказал правду», - отметил Лавров.

В ходе интервью глава МИД России также заявил, что РФ готова заключить мирное соглашение по украинскому вопросу, однако соглашение нуждается в доработке. При этом Сергей Лавров отметил, что не имеет права раскрывать детали сделки, поскольку американский лидер не стал этого делать.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Крым останется с Российской Федерацией. Он также добавил, что это понимает и глава киевского режима Владимир Зеленский. При этом президент Соединеных Штатов отметил, что бывший американский лидер Барак Обама «передал» полуостров России.

#Крым #Украина #Сергей Лавров #Дональд Трамп
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