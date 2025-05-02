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Bloomberg: окружение Трампа предлагает ему варианты давления на Россию

Команда главы Белого дома хочет склонить Москву на заключение перемирия на предложенных Вашингтоном условиях.
Ирина Егорова 2025-05-02 19:38:04
© Фото: Chris Kleponis - CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Окружение президента США Дональда Трампа предлагает ему ряд вариантов экономического давления на Россию, чтобы побудить Москву урегулировать украинский вопрос, передает Bloomberg. Уточняется, что речь может идти о введении дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей и доходы от продажи нефти.

Цель, по данным агентства - склонить Москву на заключение перемирия на условиях, предложенных Трампом.

Отмечается, что глава Белого дома пока не принял решения.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что США намерены в течение 100 дней организовать прямые переговоры между Киевом и Москвой по поводу украинского вопроса. Политик добавил, что предстоит проделать работу по сближению позиций Москвы и Киева, так как между сторонами есть большой разрыв.

#Россия #Экономика #Украина #Трамп #давление #урегулирование
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