Иран запустил новую баллистическую ракету с дальностью полета 1200 км

Иран запустил новую баллистическую ракету Ghassem Basir, дальность полета которой составляет 1200 км. Об этом заявил министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде в эфире телеканала IRIB.

«Эта ракета находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS», - заявил он.

Со слов генерала, испытания новой баллистической ракеты прошли успешно.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве РФ с Ираном. В соглашении подробно расписываются вопросы экономики, энергетики, культуры, обороны и безопасности. Срок его действия рассчитан на 20 лет.