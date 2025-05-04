МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иран запустил новую баллистическую ракету с дальностью полета 1200 км

По словам министра обороны Ирана, испытания новой баллистической ракеты прошли успешно.
Дарья Ситникова 2025-05-04 23:11:48
© Фото: Sergey Elagin Business Online Global Look Press

Иран запустил новую баллистическую ракету Ghassem Basir, дальность полета которой составляет 1200 км. Об этом заявил министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде в эфире телеканала IRIB. 

«Эта ракета находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS», - заявил он.

Со слов генерала, испытания новой баллистической ракеты прошли успешно.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве РФ с Ираном. В соглашении подробно расписываются вопросы экономики, энергетики, культуры, обороны и безопасности. Срок его действия рассчитан на 20 лет.

