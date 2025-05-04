В Финляндии на АЭС произошла утечка водорода

Второй энергетический блок финской АЭС «Ловииса» стала работать на пониженной мощности из-за утечки водорода. Об этом сообщила компания-оператор Fortum.

«Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора», - уточнила компания-оператор.

Помимо этого, известно, что 3 мая началось потребление водорода генератором, а это признак утечки водорода.

Со слов оператора, в одном из четырех теплообменников произошла утечка, ее обнаружили и устранили. По оценкам Fortum, ремонтные работы будут продолжаться примерно два дня.

Первый энергоблок АЭС «Ловииса» продолжает работу в штатном режиме.

В начале этого года во время экскурсии на атомной электростанции «Олкилуото» ученика финской гимназии не пустили на мероприятие из-за того, что у него есть российское гражданство. Со слов представителей АЭС, они не пускают на свои ядерные объекты граждан РФ и Белоруссии.