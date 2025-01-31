Финского школьника не пустили на экскурсию по АЭС из-за гражданства РФ

Ученика финской гимназии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию «Олкилуото» из-за наличия российского гражданства. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Представители АЭС заявили, что не допускают на ядерные объекты граждан РФ и Белоруссии. Это решение объяснили некими мерами безопасности.

При этом у мальчика, которому не разрешили участвовать в экскурсии по станции, есть финское гражданство. Однако этот факт ничего не решил.

Матери ребенка уже порекомендовали обратиться за помощью к омбудсмену по вопросам равноправия.

Напомним, в прошлом году АЭС «Олкилуото» несколько раз фигурировала в новостных сводках. Сообщалось о том, что она выходила из строя.