МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Финского школьника не пустили на экскурсию по АЭС из-за гражданства РФ

Это решение объяснили мерами безопасности.
Сергей Лебедев 2025-01-31 14:26:25
© Фото: Georg Wendt, dpa, Global Look Press

Ученика финской гимназии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию «Олкилуото» из-за наличия российского гражданства. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Представители АЭС заявили, что не допускают на ядерные объекты граждан РФ и Белоруссии. Это решение объяснили некими мерами безопасности.

При этом у мальчика, которому не разрешили участвовать в экскурсии по станции, есть финское гражданство. Однако этот факт ничего не решил.

Матери ребенка уже порекомендовали обратиться за помощью к омбудсмену по вопросам равноправия.

Напомним, в прошлом году АЭС «Олкилуото» несколько раз фигурировала в новостных сводках. Сообщалось о том, что она выходила из строя.

#в стране и мире #АЭС #гражданство #Финляндия #школьник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 