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Аэропорт в Тель-Авиве закрыли после падения ракеты хуситов

В районе воздушной гавани упали осколки ракеты, минимум двое человек пострадали.
Лиза Губина 2025-05-04 10:35:35
© Фото: ne_kadarolduTR, X © Видео: X/SuppressedNws

В Израиле временно закрыли для взлетов и посадок международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из-за падения осколков ракеты после обстрела из Йемена, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Израильская армия (ЦАХАЛ) пыталась перехватить снаряд, его осколки упали у аэропорта.

Сообщается, что два местных жителя получили легкие ранения. В ЦАХАЛ проведут расследование случившегося, на место уже прибыла полиция. На кадрах с места виднеется поднимающийся столп дыма.

Ранее сегодня в городе звучала сирена воздушной тревоги.

Напомним, Йемен регулярно пытается обстреливать территорию Израиля. Отмечается, что удары наносят представители йеменского движения «Ансар-Аллах» (хуситы).

#Израиль #Йемен #Тель-Авив #ЦАХАЛ #ракетный обстрел #аэропорт бен-гурион
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