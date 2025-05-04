Аэропорт в Тель-Авиве закрыли после падения ракеты хуситов

В Израиле временно закрыли для взлетов и посадок международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из-за падения осколков ракеты после обстрела из Йемена, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Израильская армия (ЦАХАЛ) пыталась перехватить снаряд, его осколки упали у аэропорта.

Сообщается, что два местных жителя получили легкие ранения. В ЦАХАЛ проведут расследование случившегося, на место уже прибыла полиция. На кадрах с места виднеется поднимающийся столп дыма.

Ранее сегодня в городе звучала сирена воздушной тревоги.

Напомним, Йемен регулярно пытается обстреливать территорию Израиля. Отмечается, что удары наносят представители йеменского движения «Ансар-Аллах» (хуситы).