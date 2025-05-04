Летчик порекомендовал простые способы борьбы с аэрофобией

Полет на самолете – безусловно, стресс, однако ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Чтобы купировать это состояние, необходимо хорошенько выспаться. Об этом и других способах борьбы с аэрофобией рассказал в беседе со «Звездой» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Первое – это, конечно, психологический настрой. То есть, ни в коем случае не поддаваться панике. Для того, чтобы купировать это состояние, прежде всего нужно накануне хорошо выспаться. То сеть, заблаговременно отдохнуть. Может быть, не накануне вылета, а даже за день-два, наладить режим труда и отдыха. Отдохнувший человек менее подвержен стрессам», - сказал эксперт.

Волнение во время полета – это нормально, так организм настраивается на сложную работу, считает Попов. Это состояние нужно и важно предупредить несколькими способами.

Во-первых, отдохнуть. Во-вторых, не рекомендуется переедать перед самым вылетом – последний прием пищи должен быть за три-четыре часа. Это особенно важно для тех, кто плохо переносит полет.

«Нужно, чтобы за три-четыре часа последний прием пищи был. Можно съесть бутерброд с кусочком колбасы, крепкий чай в обязательном порядке выпить, даже, может быть, отказаться от крепкого кофе – потому что это будет только возбуждать. Если плохо переносится полет с точки зрения вестибулярного аппарата, то лучше съесть что-то соленое – черный хлеб, селедка, капуста – соль должна быть обязательно», - объяснил летчик.

Для хорошей работы вестибулярного аппарата в крови должен быть соле-щелочной баланс – соль, попадая в кровь, делает ее более концентрированной.

«Когда концентрация соли в крови повысится чуть-чуть на этот период, кровь загустеет, грубо говоря, и ты легче перенесешь полет», - добавил он.

Также эксперт отметил, что во время полета необходимо настраивать себя на лучшее и помнить, что, по статистике, воздушный транспорт – самый надежный.

Ранее о способах борьбы с аэрофобией рассказала «Звезде» клинический психолог Лариса Овчаренко. Она отметила, что в борьбе с переживаниями важен правильный настрой. Например, перед перелетом можно провести аутогенные тренировки (метод позитивного самовнушения – Прим.ред.), сказала она.