Психолог Овчаренко рассказала, как побороть аэрофобию

Авиация считается самым безопасным видом транспорта. Но несмотря на это, тех, для кого полет является серьезным испытанием, очень много. Как побороть аэрофобию, в беседе со «Звездой» рассказала клинический психолог Лариса Овчаренко.

«Если мы говорим о страхе полетов, о таком управляемом страхе, когда еще пассажир может найти в себе какие-то ресурсы для того, чтобы справляться, то подготовиться можно следующим образом: всегда говорим, что, по статистике, самолеты - самый безопасный вид транспорта. Это очень важно знать и понимать. Когда мы обычно слышим о сложностях в воздухе, то мы именно о них и слышим, но не слышим о миллионах других полетов, которые благополучно заканчиваются. И это тоже надо прекрасно для себя понимать», - отмечает специалист.

Кроме того, при подготовке к полету нужно обеспечить себя комфортным пребыванием на воздушном судне.

«Нужно взять все то, что создает этот комфорт. Для кого-то это подушка, для кого-то это удобная одежда, питье, своя еда, вкусняшки», - говорит Лариса Овчаренко.

Также при подготовке можно провести аутогенные тренировки о том, что все будет в порядке. Правильный настрой тоже может помочь справиться с переживаниями.