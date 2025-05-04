Гладков: боевики за сутки выпустили по Белгородской области 120 боеприпасов

За минувшие стуки украинские боевики более двадцати раз обстреляли Белгородскую область, выпустив по ней 120 боеприпасов. Об этом сегодня утром сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, были атакованы Краснояружский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.

Больше всего обстрелов было зафиксировано в Краснояружском районе - 15. По нему боевики выпустили 92 боеприпаса.

Также националисты атаковали регион и при помощи 72 беспилотников. Большая часть из них была подавлена.

Напомним, накануне украинский беспилотник атаковал храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района. В результате загорелись купола святыни.