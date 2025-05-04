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Гладков: боевики за сутки выпустили по Белгородской области 120 боеприпасов

Обстрелам подверглись Краснояружский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.
Сергей Лебедев 2025-05-04 15:01:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За минувшие стуки украинские боевики более двадцати раз обстреляли Белгородскую область, выпустив по ней 120 боеприпасов. Об этом сегодня утром сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, были атакованы Краснояружский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.

Больше всего обстрелов было зафиксировано в Краснояружском районе - 15. По нему боевики выпустили 92 боеприпаса.

Также националисты атаковали регион и при помощи 72 беспилотников. Большая часть из них была подавлена.

Напомним, накануне украинский беспилотник атаковал храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района. В результате загорелись купола святыни.

#беспилотник #бпла #дрон #белгородская область #атака
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