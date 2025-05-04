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Путин признался, что постоянно думает насчет преемника

Президент отметил, что не считает свой голос решающим, так как выбирают граждане России.
Лиза Губина 2025-05-04 14:21:56
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает над тем, кто мог бы быть его преемником на посту главы государства. Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

При этом Владимир Путин напомнил, что выбор остается за российскими гражданами, несмотря на предвыборные технологии и административный ресурс. Если кандидат не обладает доверием народа, то он не сможет сделать что-то серьезное.

«Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», - заключил президент.

Владимир Владимирович согласился, что также постоянно обращает внимание на возможных претендентов и оценивает их. Перед тем как ответить на вопрос, президент также угостил журналиста клюквенным вареньем, приготовленным по личному президентскому рецепту.

Рассуждения на тему преемника прозвучали в отрывке из фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», приуроченного к 25-летию инаугурации президента Владимира Путина. В этой же работе российский лидер признался, что ему «постоянно хочется кому-то врезать», однако он борется с этим желанием.

#Россия #фильм #Владимир Путин #президент россии #преемник #Павел Зарубин
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