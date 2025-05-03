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Путин ответил на вопрос, не хочется ли ему иногда «кому-то врезать»

Журналист Павел Зарубин отметил сдержанность и хладнокровность президента и поинтересовался о подобном желании.
Лиза Губина 2025-05-03 13:21:50
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признался, что у него постоянно возникает желание «кому-то врезать», несмотря на внешнюю «сдержанность и хладнокровность», но он с ним борется.

Об этом российский лидер заявил в документальном фильме, приуроченном к 25-летию инаугурации президента.

«Всегда. Я с этим живу (с желанием кому-то врезать - Прим.ред.), но я с этим борюсь», - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Он опубликовал часть фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» в своем Telegram, официально премьера состоится завтра, 4 мая.

Напомним, в другом отрывке президент России рассказал, что просыпается сам без будильника, лишь изредка просит адъютантов позвонить. Ранее Путин также отмечал, что спит всего по 4-6 часов в день.

#Россия #фильм #Владимир Путин #инаугурация #президент россии
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