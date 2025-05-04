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PTI: Индия остановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном

По данным журналистов, Индия планирует принять аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелам.
Сергей Лебедев 2025-05-04 12:34:22
© Фото: IMAGO, Bernd März, Global Look Press

Индия остановила поток воды через расположенную недалеко от границы с Пакистаном плотину Баглихар на реке Ченаб. Об этом сегодня со ссылкой на источники сообщает информационное агентство Press Trust of India.

«Индия планирует принять аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелам», - утверждают журналисты.

Напомним, еще на прошлой неделе Индия приостановила действие договора о водах Инда. Он был заключен с Пакистаном в 1960 году. Река является одним их главных источников воды для исламской республики. Как раз ее притоками являются Ченаб и Джелам.

Обострение отношений между странами произошло после нападения террористов на севере Индии, в результате которого погибли более двух десятков туристов. В Нью-Дели обвиняют Исламабад в причастности к атаке.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #вода #Река #инд
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