Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских самолетов

Пакистанские власти решили закрыть свое воздушное пространство для индийских самолетов, а также контрольно-пропускной пункт «Вагах» на границе между государствами. Кроме того, Исламабад приостановил всю торговлю с соседней страной и действие всех двусторонних соглашений. Об этом сообщили в секретариате премьер-министра исламской республики. Отмечается, что данные шаги стали ответом на действия Нью-Дели.

Ранее власти Индии решили немедленно прекратить выдачу виз пакистанцам и аннулировать ранее выданные с 27 апреля, закрыли ключевой пограничный пост между государствами и приостановили действие договора о разделе вод реки Инд. Также в Нью-Дели объявили персонами нон грата советников посольства Пакистана по обороне, ВМС и ВВС, на что симметрично ответили в Исламабаде.

Обострение отношений между странами произошло после нападения террористов на севере Индии, в результате которого погибли 27 туристов. Ответственность за это взяла на себя базирующаяся в Пакистане военизированная организация.

В Нью-Дели заявили о причастности к атаке пакистанской Межведомственной разведки (ISI). Официальный Исламабад отверг обвинения в отношении себя, назвав реакцию Индии несправедливой и политически мотивированной.

Также в Пакистане заявили, что республика воспримет в качестве акта войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд после приостановки действия договора о разделе вод.