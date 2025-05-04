«Мой ненаглядный сын»: как маршал Говоров всегда оставался в курсе дел семьи

Военачальник Леонид Говоров, несмотря на колоссальную нагрузку, всегда находил время, чтобы написать весточку домой. Он одновременно героически отражал наступление гитлеровских полчищ на Москву и был в курсе дел семьи в его отсутствие.

В рамках проекта #100ДнейДоПобеды «Звезда» изучила «Письмо с фронта» - послание маршала Советского союза своему старшему сыну.

В этом отрывке строгий военачальник поздравляет старшего сына, которого он ласково называл Ледик, с окончанием 9 класса. В письме он говорит о том, что увидел в юноше твердость в достижении целей — это их общая черта, а к самому ребенку обращается ласково «мой ненаглядный сын».

«Поздравляю тебя с успешным окончанием 9 класса. Я решил окончательно, что тебе нужно учиться в Академии, хотя сначала я хотел отправить тебя в училище. Учись на инженера. Подготовься сейчас, а к тому, что трудно будет в Академии, не беспокойся, было бы желание. А твердость в достижении цели у тебя, как видимо, есть. Это моя черта, и заметив ее проявление у тебя, я очень обрадовался. Пиши мне чаще. Твой папа», - говорится в письме.

Ранее «Звезда» приводила рассказ генерала Василия Чуйкова, отстоявшего Сталинград и взявшего Рейхстаг, которого поразила тишина послевоенного времени.