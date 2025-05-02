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Генерал Чуйков в письме рассказал, что поразило его после взятия Рейхстага

В рамках проекта #100ДнейДоПобеды телеканал «Звезда» публикует «Письма с фронта» — конверты из прошлого, которые сохранили теплые слова из самых ожесточенных времен.
Ирина Егорова 2025-05-02 19:00:53
© Фото: Олег Кнорринг, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Тишина, которая сменила бесконечную канонаду поразила генерала Василия Чуйкова, отстоявшего Сталинград и взявшего Рейхстаг. О своих эмоциях после разгрома фашистской Германии он писал своей жене Валентине.

«Долгожданный час победы наступил, вся страна и весь мир радуются этому. Радуются даже немцы, освободившиеся от гитлеровского кошмара. Но что я сейчас чувствую — я как безработный, проработавший много лет на этой войне, никак не могу настроиться на мирную обстановку. Дико, что ложишься спать и тебя никто не будит. Не стреляют, не бомбят», - говорится в письме.

Победа для Василия Чуйкова означала не только разгром нацистской Германии — она предзнаменовала долгожданную встречу с его семьей - женой и двумя дочерьми - Нелли и 5-летней Ириной, которая родилась за год до начала войны.

В рамках проекта #100ДнейДоПобеды телеканал «Звезда» публикует «Письма с фронта» — конверты из прошлого, которые сохранили теплые слова из самых ожесточенных времен.

Чуйков командовал 62-й армией, героически оборонявшей Сталинград в течении 6 месяцев. Его войска не только выстояли в непрерывных боях, но и приняли активное участие в разгроме немецких войск на завершающем этапе Сталинградского сражения. Он участвовал в освобождении Донбасса, Одессы, форсировании Днепра, операции «Багратион», Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях, штурме Берлина. Среди солдат он получил прозвище «генерал-штурм».

11 марта 1955 года военачальнику было присвоено звание маршала Советского Союза. С 1960 года Чуйков стал главнокомандующим сухопутными войсками – замминистра обороны СССР.

#Сталинград #Маршал #генерал #василий чуйков #штурм рейхстага #100 дней до победы #письма с фронта
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