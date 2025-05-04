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Путин: у России и без ядерного оружия достаточно сил для завершения СВО

Президент отметил, что нет необходимости для применения ядерного оружия.
Сергей Лебедев 2025-05-04 11:08:12
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

У России и без ядерного оружия достаточно сил и средств, чтобы довести до конца специальную военную операцию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время съемки документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас казали. И, надеюсь, не потребуется», - сказал глава государства журналисту Павлу Зарубину.

Президент добавил, что враги хотели спровоцировать Россию совершить ошибки. Но им это не удалось.

Ранее в Москве неоднократно заявляли о приверженности позиции по недопущению ядерной войны. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что ядерное оружие в первую очередь необходимо в качестве средства для сдерживания и недопущения ядерной войны.

По словам главы внешнеполитического ведомства, разрешение для киевского режима бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории говорит о стремлении западных государств к эскалации.

#ядерное оружие #Кремль #Владимир Путин #Президент #глава государства #СВО
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