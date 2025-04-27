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В ЦАХАЛ сообщили о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Ракету удалось перехватить до того, как она попала на территорию Израиля.
Глеб Владовский 2025-04-27 05:23:30
© Фото: Mamoun Wazwaz Apa images Keystone Press Agency Globallookpress

Израильские военнослужащие перехватили выпущенную с территории Йемена ракету. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Ракета была перехвачена до того, как пересекла израильскую территорию», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в районах Арабаха и Мертвого моря.

С территории Йемена регулярно производятся пуски ракет в сторону Израиля. Так, 18 января хуситы заявили, что нанесли два ракетных удара по объектам, расположенным на юге Израиля.

#ракета #Израиль #Йемен #ЦАХАЛ #перехват ракет
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