В посольстве КНР приняли потомков ветеранов из РФ, воевавших с японскими захватчиками

В посольстве КНР в РФ состоялся торжественный прием потомков российских ветеранов, воевавших в Китае с японскими захватчиками, по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

В вечере приняла участие делегация российского военного ведомства во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым.

«Наши страны объединяют долгие годы дружбы, основанной на добрососедстве, взаимном уважении, учете интересов друг друга, настрое на плодотворное сотрудничество, а также на общих взглядах по наиболее важным международным вопросам», – заявил Фомин.

Он подчеркнул, что история России и Китая, а также вооруженных сил – неразрывно связаны, а в борьбе с немецким фашизмом и японским милитаризмом страны были союзниками.

В свою очередь посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай на фоне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне намерены и далее укреплять стратегическое взаимодействие.

«Россия и Китай будут непрерывно укреплять стратегическое взаимодействие, защищать мировую справедливость», – сказал он.

В посольстве организовали выставку, на которой были показаны исторические фото дружбы советских и китайских военных. На праздничном банкете перед гостями выступил Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.