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Трамп признал, что в США может наступить рецессия

Также американский лидер сказал, что его не беспокоит вопрос рецессии и экономика США «находится в переходном периоде».
Виктория Бокий 2025-05-03 03:13:50
© Фото: Chris Kleponis, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп допустил, что его страна может столкнуться с рецессией в краткосрочной перспективе, но в итоге с экономикой Соединенных Штатов все будет в порядке. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу NBC.

На вопрос о возможной рецессии глава ответил, что произойти может «все что угодно».

«Все что угодно может случиться. Но, я думаю, у нас будет сильнейшая экономика в истории страны», - подчеркнул глава государства.

Также он подчеркнул, что его не беспокоит вопрос рецессии и экономика США «находится в переходном периоде», из которого она выйдет в отличном состоянии.

Ранее крупнейший мировой банк заявил о росте вероятности американской рецессии в 2025 году с 40% до 60%. Экономика Штатов может серьезно пострадать из-за таможенных пошлин, которые Трамп ввел почти против всего мира.

#Экономика #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #рецессия #экономика США
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