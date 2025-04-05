JPMorgan оценил вероятность американской рецессии в 60% в 2025 году

Крупнейший мировой банк заявил о росте вероятности американской рецессии в 2025 году с 40% до 60%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам ведущего экономиста банка Брюса Касмана, масштабные пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, являются наибольшей угрозой для глобальной экономики. Глобальную рецессию стоит ожидать, если таможенные тарифы США не будут отменены.

В своем анализе Касман отметил, что американские пошлины являются самым резким взвинчиванием налогов для американских домохозяйств и компаний с 1968 года.

Негативные последствия, как считает специалист, могут значительно возрасти, так как страны могут принять ответные меры на пошлины Вашингтона. Также не исключены нарушения в глобальной цепочке поставок и спад уверенности бизнеса.

Не исключен вариант, что рецессия в этом году может начаться в США, а в остальном мире нет.

Напомним, что Китай уже «ответил» США на введенные пошлины. В стране будут действовать тарифы на всю американскую продукцию в размере 34%. Европа тоже недовольна американскими пошлинами, но пока не может принять ответные меры.