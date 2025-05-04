Миллиардер Баффет раскритиковал торговую политику Трампа

Торговая политика, применяемая президентом США Дональдом Трампом, стала объектом критики со стороны главы холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Об этом сообщил RT, ссылаясь на CNBC.

Бизнесмен, входящий в пятерку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, высказал мнение, что торговля не должна становиться оружием.

«Я думаю, что чем более будет процветать остальной мир, тем более будем процветать и мы, тем безопаснее будем себя чувствовать мы и наши дети», - заявил он.

По результатам опроса компании Gallup, в первом квартале своего второго президентского срока среднее значение одобрения работы главы Белого дома составляет 45%. Этот процент ниже показателей, которые были у американских президентов после Второй мировой войны. Помимо этого, отмечается, что уровень доверия к экономическим решениям Трампа составляет всего 44%.