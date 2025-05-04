МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Миллиардер Баффет раскритиковал торговую политику Трампа

По мнению бизнесмена, торговля не должна становиться оружием.
Дарья Ситникова 2025-05-04 01:41:22
© Фото: Dennis Van Tine via www.imago-im www.imago-images.de Global Look Press

Торговая политика, применяемая президентом США Дональдом Трампом, стала объектом критики со стороны главы холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Об этом сообщил RT, ссылаясь на CNBC.

Бизнесмен, входящий в пятерку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, высказал мнение, что торговля не должна становиться оружием.

«Я думаю, что чем более будет процветать остальной мир, тем более будем процветать и мы, тем безопаснее будем себя чувствовать мы и наши дети», - заявил он.

По результатам опроса компании Gallup, в первом квартале своего второго президентского срока среднее значение одобрения работы главы Белого дома составляет 45%. Этот процент ниже показателей, которые были у американских президентов после Второй мировой войны. Помимо этого, отмечается, что уровень доверия к экономическим решениям Трампа составляет всего 44%.

#сша #Трамп #бизнесмен #торговая политика #баффет
