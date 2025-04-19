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Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с его первым сроком

Однако одобряет экономическое руководство действующего главы Белого дома всего 44% граждан США.
Виктория Бокий 2025-04-19 08:08:51
© Фото: Will Oliver, Pool via Consolidated News Photos, Goballookpress

Президент США Дональд Трамп в первом квартале своего текущего срока имеет более высокий средний рейтинг одобрения, чем во время первого срока. Об этом стало известно по результатам опроса компании Gallup, полученных путем телефонных интервью с 1 006 американцами.

По данным компании, в первом квартале своего второго президентского срока среднее значение одобрения работы Трампа составляет 45%. Этот процент ниже показателей, которые имели американские президенты после Второй мировой войны. Средний рейтинг глав Белого дома, занимающих свой пост с 1952 по 2020 годы, в первом квартале их президентского срока составлял 60%.

Однако уровень доверия к экономическим решениям Трампа остается невысоким - всего 44%.

Напомним, что во время первого президентского срока Дональда Трампа одобряли его работу 41% граждан.

#Дональд Трамп #Рейтинг #опрос #одобрение #рейтинг доверия
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