В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в Черном море. Их обнаружили с 16.40 до 18.15. Они были уничтожены дежурными огневыми средствами Черноморского флота.

Ночью и днем 3 мая были уничтожены 23 украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.

Также утром российское оборонное ведомство сообщило, что над Черным морем за ночь удалось уничтожить восемь ракет Storm Shadow.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.