Нетаньяху отложил визит в Азербайджан после реакции Турции

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, который был у него запланирован на следующую неделю из-за происходящей ситуации в секторе Газа и Сирии. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки премьер-министр Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан на более поздний срок», - указали в сообщении.
В канцелярии также отметили, что Нетаньяху выразит благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за приглашение. Добавляется, что он ценит теплые отношение между двумя странами.
Его визит планировался с 7 по 11 мая, в Баку планировалось провести переговоры с турецкой делегацией по урегулированию напряженности вокруг Сирии.
До этого власти Турции отказались от пропуска самолета президента Израиля Исаака Герцога в Баку на климатический саммит. Они закрыли небо для рейсов из израильского государства из-за реализуемой политики геноцида по отношению к сектору Газа.
