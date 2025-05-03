Нетаньяху отложил визит в Азербайджан после реакции Турции

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, который был у него запланирован на следующую неделю из-за происходящей ситуации в секторе Газа и Сирии. Об этом сообщила канцелярия премьера.

«В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки премьер-министр Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан на более поздний срок», - указали в сообщении.

В канцелярии также отметили, что Нетаньяху выразит благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за приглашение. Добавляется, что он ценит теплые отношение между двумя странами.

Его визит планировался с 7 по 11 мая, в Баку планировалось провести переговоры с турецкой делегацией по урегулированию напряженности вокруг Сирии.

До этого власти Турции отказались от пропуска самолета президента Израиля Исаака Герцога в Баку на климатический саммит. Они закрыли небо для рейсов из израильского государства из-за реализуемой политики геноцида по отношению к сектору Газа.