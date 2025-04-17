Внук ветерана рассказал, как саперная лопата спасла его деда в Сталинграде

До празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается 22 дня. Ровно 80 лет назад войска 1-ого Белорусского фронта, наступая на берлинском направлении, с упорными боями преодолели ключевые позиции противника, оборудованные на Зееловских высотах.

В рамках нашего проекта «Наследники Победителей» сотрудники телеканала «Звезда» рассказывают о своих родственниках-участниках Великой отечественной войны.

«Тема Великой Отечественной войны, тем более Сталинградской битвы, долгое время в нашей семье негласно была под запретом. Только, наверное, спустя 20 лет, когда боль утихла, мой дедушка Колосов Михаил Матвеевич начал делиться воспоминаниями», - рассказал шеф-редактор телеканала «Звезда» Александр Беляев.

Сталинградская битва - самое кровопролитное сражение за всю историю человечества. Страшная картина, если говорить о цене, которую заплатила наша страна за это время. Средний срок жизни бойца - 23 часа и 12 минут - меньше суток, а из 100 человек выживал только один.

«Наступает каждое новое утро, приходят все новые и новые бойцы... Дед просто не понимал каждый день, почему он до сих пор жив», - вспомнил сотрудник телеканала рассказ Михаила Матвеевича.

Взвод дедушки Александра обновлялся каждый день - и так на протяжении 120 дней.

«Бомбы, снаряды, пули стелились буквально одеялом. Красная от крови Волга, черное от самолетов небо», - передает Беляев слова своего родственника.

Знаменитый Мамаев курган 14 раз переходил из рук в руки, и местами был покрыт убитыми в четыре слоя, а на каждый его квадратный метр приходилось 240 килограммов осколков. Склоны холма из-за тысяч взрывов в течение зимы не были покрыты снегом вообще, рассказал журналист. И даже весной на протяжении двух лет он оставался черным - на обожженной земле не росла трава.

«Два ранения дед получил в Сталинграде - одно пулевое в руку, другое в ногу и задело часть живота. От смерти его спасла саперная лопата - во время атаки он заткнул ее за пояс, осколок попал прямо в нее», - поделился шеф-редактор.

Деда Александра не стало в 2011, вспоминает он, отмечая, что тот ушел в годовщину победы в Сталинградской битвы.

Напомним, ранее о своей двоюродной бабушке, которая служила в 75-ом прачечном отряде, рассказала редактор нашего телеканала Ирина Измайлова.