Силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, которые пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма, сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Кроме того, в новой сводке о ходе проведения специальной военной операции говорится, что ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Также поражен завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ и пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО уничтожили семь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 292 вражеских дронов самолетного типа.

Этим утром российское оборонное ведомство сообщило, что над Черным морем за ночь удалось уничтожить восемь ракет Storm Shadow.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.