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При попытке атаковать объекты на побережье Крыма уничтожены 23 БЭКа

Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов.
2025-05-03 12:42:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, которые пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма, сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Кроме того, в новой сводке о ходе проведения специальной военной операции говорится, что ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Также поражен завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ и пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 152 районах.

Средства ПВО уничтожили семь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 292 вражеских дронов самолетного типа.

Этим утром российское оборонное ведомство сообщило, что над Черным морем за ночь удалось уничтожить восемь ракет Storm Shadow.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.

#Минобороны #Крым #Черное море #катера #БЭК
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