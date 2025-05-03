В Новороссийске 90 квартир повреждены после атаки беспилотников ВСУ

В Новороссийске полностью разрушены две квартиры, также более 90 получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в центральном районе в ЖК «Аврора» по Мысхакскому шоссе пострадала 31 квартира, в них выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично разрушено имущество одной из квартир. Помимо этого, в многоквартирном доме на улице Суворовской повреждены 42 квартиры. Отмечается, что полностью разрушены две квартиры, а еще в двух взрывы задели стены и имущество жильцов.

Мэр также сообщил, что в Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах, работы по их восстановлению будут выполнены в ближайшее время.

«Основная задача – оперативно составить все акты обследования помещений, чтобы жители смогли получить как первоначальные выплаты, так и средства на восстановление утраченного имущества»,- написал Кравченко.

Он уточнил, что ситуация находится под контролем и необходимости в открытии пунктов временного размещения нет. По его словам, число пострадавших в результате атаки выросло до пяти человек.

Минувшей ночью над Новороссийском были сбиты 47 украинских беспилотников. В результате атаки повреждены несколько многоквартирных жилых домов и строений в частном секторе. Кроме этого, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне произошедшего.