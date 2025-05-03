В Новороссийске после атаки беспилотников ввели режим ЧС

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Андрей Кравченко.

Чиновник также сообщил об увеличении числа пострадавших в результате удара националистов. По его словам, ранения получили пять человек.

«Среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь», - отметил глава города.

Напомним, в результате ночной атаки были повреждены несколько многоквартирных жилых домов и строения в частом секторе. В данный момент на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Изначально сообщалось о четырех пострадавших из-за БПЛА.