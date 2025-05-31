Мошенники начали маскироваться под техподдержку для доступа к «Госуслугам»

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян, предупреждает МВД. Они вынуждают обращаться в фейковую техподдержку и захватывают доступ к аккаунтам на «Госуслугах» обманутых.

Так, потенциальной жертве поступает письмо, замаскированное под автоматическое сообщение техподдержки, в котором сообщается о неправомерном доступе к учетной записи пользователя.

Из текста письма следует, что гражданину надо обратиться техническую поддержку, но обман заключается в том, что номер телефона указан фейковый.

Позвонив по нему, абонент попадает в руки мошенников, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось еще об одном способе обмана россиян через письма от сервиса «Госуслуги» - якобы в аккаунт жертвы пытаются войти с другого устройства.

Пострадавший человек думает, что его личные данные уже украдены, вход в аккаунт взломан, начинает паниковать, и, пользуясь ситуацией, разводят жертву до конца, получая новые коды для входа.