Мошенники придумали новую схему с рассылкой сообщений от «Госуслуг»

Россиянам стали приходить письма якобы от сервиса «Госуслуги», что в их аккаунт пытаются войти с другого устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, на электронную почту пользователя приходит сообщение с уведомлением об успешном входе с неизвестного устройства. Соответственно, жертва начинает думать, что личные данные украдены, и паниковать, что аккаунт якобы взломан.

Мошенники рассчитывают на то, что у пользователя начнется паника и им будет проще манипулировать. Аферисты заранее продумали указания на случай, если жертва поверит в истинность фейкового сообщения, и прописали их в своем письме.

В мнимых рекомендациях написано, что если человек не заходил в свою учетную запись, то необходимо проверить настройки безопасности и экстренно связаться со службой поддержки, поддельный номер которой приводится в сообщении.

В письме от мошенников название портала написано с ошибкой - Gos uslugi. Эта деталь позволит отличить истинное письмо от поддельного.

Ранее Минцифры РФ сообщало, что для борьбы с мошенниками сервис «Госуслуги» будет временно ограничивать чувствительные страницы личного кабинета. Если действия пользователя вызовут подозрения, доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам ограничат на 72 часа.

После блокировки доступ к учетной записи восстановится автоматически в течение 72 часов. Чтобы разблокировать разделы раньше, нужно обратиться в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.