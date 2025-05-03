Вучич не приступит к работе несколько дней из-за здоровья

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильное и удовлетворительное. Однако сербский лидер не сможет приступить к рабочим обязанностям в полном объеме еще несколько дней. Об этом заявил кардиолог Военно-медицинской академии Драган Динчич.

«Ожидается, что в ближайший час президент покинет ВМА, однако в ближайшие несколько дней не представляется реальным его полноценное возвращение к регулярной деятельности», - прокомментировал Динчич.

Врач отметил, что когда президент Сербии был в США, он почувствовал резкую боль в груди, которая была сильной, но длилась всего пару секунд.

Спустя 45 минут прибыла американская бригада врачей, которые зафиксировали показатели артериального давления - 165 на 98 мм ртутного столба. Это указывает, что до прибытия медицинских работников оно было гораздо выше.

Отмечается, что во время перелета и при обследовании в госпитале, куда он прибыл сегодня в 13:00, жалоб не было и самочувствие было хорошее.

«После проведения необходимых обследований и анализов консилиум врачей констатировал, что текущее состояние здоровья президента является стабильным и удовлетворительным», - заключил кардиолог.

Во время визита в США Вучичу стало плохо, после чего он обратился за медицинской помощью и принял решение вернуться в свою страну.

Ранее Вучич заявлял о том, что намерен посетить парад Победы в Москве 9 мая, несмотря на сложности, которые могут появиться в отношениях со странами ЕС.

