С 1 июня Росфинмониторинг будет блокировать некоторые переводы россиян

Некоторые подозрительные банковские операции россиян с 1 июня 2025 года могут быть заблокированы. Такое право получил Росфинмониторинг для борьбы с организаторами преступных схем и дропперами - людей, которые помогают мошенникам выводить или обналичивать похищенные деньги. Об этом сообщается на сайте финансовой разведки РФ.

Изменения предусмотрены поправками к закону № 115-ФЗ, принятыми в конце 2024 года.

Уточняется, что ведомство будет приостанавливать операции, если заподозрит в них основание для финансирования экстремистской деятельности или попытки легализации доходов, полученных преступным путем.

Финразведка не будет пользоваться новым правом для массовых блокировок.

В России за последние годы усилилась борьба с телефонным мошенничеством. Так, одной из мер, которая вступила в силу с 15 мая, стало ограничение на переводы себе в размере больше 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее обсуждалась инициатива о введении уголовной ответственности для дропперов. Поправки в УК РФ подразумевают наказание на срок до шести лет тюрьмы и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, поправки также предполагают обязательные и исправительные работы. По разным подсчетам, в России около 80 тысяч человек становятся дропперами - среди них есть и россияне, и иностранные граждане.