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C 15 мая дропперы не смогут вывести со счета свыше 100 тысяч рублей

Если гражданин хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, он должен обратиться в отделение банка и предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность.
Ирина Егорова 2025-05-15 02:02:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С 15 мая вступает в силу новый закон, который вводит ограничения для дропперов - людей, которые помогают мошенникам выводить или обналичивать похищенные деньги. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Банк России.
 
Регулятор сформировал базу данных дропперов, доступ к которой имеют все банки и правоохранительные органы. В случае, если сведения о клиенте попадают в базу, то банк может приостановить действие карты или онлайн-сервисов.

«Если банк этого не сделал, с 15 мая 2025 года для такого человека вводится лимит - он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», - говорится в сообщении.

Карту дроппера могут заблокировать, если данные поступят в базу данных от правоохранительных органов, уточняется в памятке.

Банк России считает, что лимит в 100 тысяч рублей достаточен для жизненно важных переводов гражданина и для недопущения вывода обналичивания похищенных средств. Если гражданин хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, он должен обратиться в отделение банка и предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Отмечается, что ограничение не распространяется на юридические лица.

Ранее обсуждалась инициатива о введении уголовной ответственности для дропперов. Поправки в УК РФ подразумевают наказание на срок до шести лет тюрьмы и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, поправки также предполагают обязательные и исправительные работы.

Напомним, в нашей стране каждый месяц около 80 тысяч человек становятся дропперами - как россияне, так и иностранные граждане.

#Банк России #Мошенники #лимит #база данных #дропперы
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