Эксперт предположил, что Трамп может пригрозить выходом США из НАТО

Американский президент показывает серьезность своих намерений.
Сергей Лебедев 2025-05-03 17:45:00
© Фото: Julien Mattia, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Возможный отказ американского президента Дональда Трампа от участия в саммите НАТО станет очередным предупреждением странам альянса, которые не хотят увеличивать свои расходы на оборону. Если к нему не прислушаются, то хозяин Белого дома может пригрозить выходом США из блока. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Он фактически все больше и больше показывает серьезность своих намерений. Но, если он не приедет на саммит, а страны НАТО не поднимут до требуемых расходов на ВПК, то я даже полагаю, что Трамп включит вторую угрозу, угрозу о выходе США из альянса», - отметил собеседник.

Александр Перенджиев указал, что для Дональда Трампа НАТО - это коммерческая история.

«Он не просто требует повысить военные расходы, а требует, чтобы как можно больше страны НАТО покупали военное оружие, инвентарь, оплачивали оборонные услуги, вкладывались в обеспечение жизнедеятельности военных баз в США», - подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп может пропустить саммит НАТО в июне, если страны-участницы альянса откажутся увеличить траты на оборону до 5% от валового внутреннего продукта.

