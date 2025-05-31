Из перевернувшегося грузовика в Вашингтоне вылетели 250 млн пчел

Фура, перевозившая десятки тонн ульев, перевернулась в штате Вашингтон, из нее вылетели 250 миллионов пчел, сообщает The New York Times.

Местные власти предупредили жителей о скоплении насекомых и призвали избегать района из-за угрозы укусов.

По какой причине произошла авария не ясно, личность водителя установить пока не удалось.

Спасатели в данный момент пытаются поймать насекомых, некоторые из них уже пострадали от укусов. Специалисты предполагают, что «беглецы» сами вернутся в улья в течение двух дней.