Владимир Зеленский в очередной раз показал свою террористическую сущность, заявив о том, что Украина не гарантирует другим странам безопасность их представителей во время поездок в Москву на Парад Победы. Об этом в беседе со «Звездой» заявил председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.

«Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о перемирии в дни празднования Великой Победы. Более того, укрофюрер стал фактически сыпать угрозами в адрес лидеров суверенных государств», - сказал депутат.

Леонид Слуцкий отметил, что Россия в полной мере гарантирует безопасность своим гостям.

«А мировое сообщество должно еще раз понять, кого взрастил Запад во главе с администрацией Байдена - неадеквата с замашками международного террориста. Зеленский своими угрозами подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек. Администрация Трампа должна сделать выводы!», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Парад Победы на Красной Площади непременно состоится, несмотря на прямые угрозы из Киева.