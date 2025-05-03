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Слуцкий: Запад взрастил на Украине неадеквата с замашками террориста

Зеленский своими угрозами подрывает мирные усилия.
Сергей Лебедев 2025-05-03 13:09:16
© Фото: Carlos LujÃƒÂ°N, Keystone Press Agency

Владимир Зеленский в очередной раз показал свою террористическую сущность, заявив о том, что Украина не гарантирует другим странам безопасность их представителей во время поездок в Москву на Парад Победы. Об этом в беседе со «Звездой» заявил председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.

«Зеленский показал всю свою террористическую и фашистскую суть, отвергнув предложение России о перемирии в дни празднования Великой Победы. Более того, укрофюрер стал фактически сыпать угрозами в адрес лидеров суверенных государств», - сказал депутат.

Леонид Слуцкий отметил, что Россия в полной мере гарантирует безопасность своим гостям.

«А мировое сообщество должно еще раз понять, кого взрастил Запад во главе с администрацией Байдена - неадеквата с замашками международного террориста. Зеленский своими угрозами подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек. Администрация Трампа должна сделать выводы!», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Парад Победы на Красной Площади непременно состоится, несмотря на прямые угрозы из Киева.

#Парад Победы #Киев #Владимир Зеленский #безопасность #наш эксклюзив #угрозы #леонид слуцкий
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