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Авария на электросетях Подмосковья стала крупнейшей за 15 лет

Без электричества остаются 18 тысяч жителей Московской области, свет в их дома обещают вернуть к вечеру сегодняшнего дня.
Ян Брацкий 2025-05-03 11:05:24
© Фото: Telegram/rossetimr_ru

Авария в энергосистеме Московской области стала одной из самых масштабных за последние 15 лет. Об этом сообщили в «Россетях», специалисты которых работают над восстановлением электроснабжения после сильнейшего снегопада 2 мая. До сих пор без света остаются 18 тысяч жителе Подмосковья.

«Это, по сути, одна из самых крупных аварий за последние 15 лет <...> Масштабы аварии и отключений несопоставимы с аварийными отключениями, которые были в 2011 году, когда был ледяной дождь», - заявил 360.ru гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

Вернуть электричество в квартиры жителей Московской области обещают к концу субботы, 3 мая. В воскресенье электрики продолжат работать по отдельным заявкам, уточнил Пятигор.

Сейчас над устранением последствий снегопада работают 700 специалистов, электроснабжение социально значимых объектов поддерживают более 100 автономных источников питания.

Накануне Москву накрыл мокрый ливневый снег. Осадки продолжались всю ночь и утро, температура была близка к нулевой отметке.

Непогода вызвала коллапс на дорогах, общественный транспорт работал с перебоями, на отдельных направлениях встали электрички и пассажирские поезда. Железнодорожные бригады расчищали пути и убирали поваленные на них деревья.

#Московская область #авария #снегопад #ЖКХ #Электричество #Россети
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