Tvnoviny: Фицо в последнее время несколько раз отменял рабочую программу

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в последнее время уже несколько раз резко отменял свой рабочий график. Он даже не стал участвовать в запланированных первомайских мероприятиях. Об этом сообщает портал Tvnoviny.

Недавно политик также перенес свою лекцию для студентов Оксфордского университета. А в апреле он отменил интервью с бывшим чешским президентом Милошем Земаном.

«Он отменил и пресс-конференцию с директором Агентства по арендному жилью, финансируемому государством», - отмечает издание.

Журналисты предполагают, что это может быть связано со здоровьем Роберта Фицо. Напомним, год назад словацкий премьер-министр пережил покушение.

Ранее политик заявлял, что планирует приехать в Москву на Парад Победы в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.