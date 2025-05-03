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Tvnoviny: Фицо в последнее время несколько раз отменял рабочую программу

Резкое изменение графика может быть связано со здоровьем политика.
Сергей Лебедев 2025-05-03 15:16:45
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de Global Look Press

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в последнее время уже несколько раз резко отменял свой рабочий график. Он даже не стал участвовать в запланированных первомайских мероприятиях. Об этом сообщает портал Tvnoviny.

Недавно политик также перенес свою лекцию для студентов Оксфордского университета. А в апреле он отменил интервью с бывшим чешским президентом Милошем Земаном.

«Он отменил и пресс-конференцию с директором Агентства по арендному жилью, финансируемому государством», - отмечает издание.

Журналисты предполагают, что это может быть связано со здоровьем Роберта Фицо. Напомним, год назад словацкий премьер-министр пережил покушение.

Ранее политик заявлял, что планирует приехать в Москву на Парад Победы в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

#в стране и мире #покушение #здоровье #Роберт Фицо #словакия #премьер-министр #отмена
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